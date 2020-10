Napoli: Mancuso (Pd), bene Clemente, ma metodo de Magistris errato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla candidatura di Alessandra Clemente, dal 2013 nell'amministrazione de Magistris in qualità di assessore ai Giovani, è intervenuto a "Barba e capelli" Paolo Mancuso, presidente Pd Napoli che ha dichiarato: "apprezzo la figura di Alessandra, strano che non ci sia stato deMa quando il sindaco l'ha proposta. È un assessore giovane, ha dimostrato capacità e una rappresentatività in un certo mondo napoletano, ma il metodo di de Magistris è stato completamente errato". "Noi siamo disponibili a verificare - ha concluso Mancuso - diamo atto al sindaco di avere sempre avuto correttezza e trasparenza amministrativa che però non si sono tradotte in propulsioni verso un aggiornamento. Non hanno quindi prodotto risultati in termini di efficacia. Per Napoli è necessaria una riconnessione politica e sociale". (Ren)