Migranti: Molteni (Lega), disordini e fuga da centro accoglienza Terzigno

- "Ennesimo centro di accoglienza danneggiato e distrutto da migranti irregolari positivi al Covid che si sono dati alla fuga creando problemi di sicurezza ma anche di emergenza sanitaria per i cittadini e per gli agenti di polizia. Situazione ormai fuori controllo e intollerabile anche al centro Villa Angela a Terzigno dopo che episodi simili si sono verificati in altri centri in italia. È il caos". Così il segretario regionale della lega Campania Nicola Molteni. "Il ministro dell'Interno minimizza e nega che ci sia un problema Covid legato all'immigrazione - ha proseguito Molteni - ma se la prende con baristi e ristoratori, cancella i decreti Salvini e approva un 'Decreto clandestini' che attrae nuova immigrazione illegale. Difendere i confini, bloccare le partenze, chiudere gli alberghi dedicati alla finta accoglienza ed espellere dall'Italia i richiedenti che hanno violato la legge, questo chiede la Lega. Presenteremo interrogazione urgente al ministro Lamorgese difronte al nuovo caso di violenza nell'ennesimo centro di accoglienza. De Luca invece tace, multa i campani ma non dice nulla sulle violazioni di legge degli immigrati!" (Ren)