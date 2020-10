Piemonte: Allasia, inaccettabile licenziare i manutentori delle Molinette di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Assolutamente inaccettabile in un periodo di ripresa della pandemia, licenziare lavoratori manutentori delle Molinette, fino a poco tempo fa considerati eroi nell’affrontare l’emergenza Covid”. Così si è espresso il presidente Stefano Allasia nel corso dell’incontro, svoltosi a margine della seduta del Consiglio regionale, con una delegazione di lavoratori addetti alla manutenzione dell’impianto di climatizzazione dell’ospedale Molinette di Torino. Il presidente, che questa mattina aveva già contattato Giovanni La Valle, il Commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, per chiedere il massimo impegno nel trovare una soluzione, si è fatto così interprete delle preoccupazioni dei consiglieri presenti all’incontro in rappresentanza di maggioranza e opposizione. (segue) (Rpi)