Piemonte: Allasia, inaccettabile licenziare i manutentori delle Molinette di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione, che incontrerà La Valle nel pomeriggio, ha spiegato che la multinazionale Edison Facility Solutions che ha vinto l’appalto per la manutenzione dell’impianto, ha deciso di assumere solo 24 dei 36 manutentori. Oltre all’emergenza occupazionale, la decisione potrebbe creare problemi all’efficienza del servizio, considerato anche che sarebbero stati tagliati i lavoratori più esperti e con la busta paga più alta. Si tratta infatti di un impianto datato, che è difficile immaginare possa essere mantenuto con innovazioni tecniche che compensino un taglio drastico della mano d’opera qualificata. Il problema è anche che nella gara al massimo ribasso non era prevista la clausola sociale. All’incontro, in rappresentanza della Giunta regionale era presente l’assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone. L’assessore oltre ad assicurare che avrebbe informato il collega alla Sanità, Luigi Icardi, si è espresso in linea con il presidente Allasia ed i consiglieri presenti: preoccupazione per la garanzia degli standard ospedalieri e necessità di integrazione della clausola sociale a tutela dei lavoratori. (Rpi)