Migranti: Nappi-Zinzi-Pierro (Lega), con Lamorgese e De Luca Campania più insicura

- "L'ennesimo episodio, quello accaduto ieri a Terzigno (Na), dove un gruppo di clandestini positivi al Covid è riuscito a fuggire dal centro di accoglienza, fortunatamente ritrovati, mette in luce l'incapacità di governo e regione di tutelare gli italiani e i campani". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali della Lega Severino Nappi, Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro. "Non è tollerabile lasciare le città alla mercé di persone che minacciano, oltre la sicurezza, anche la salute dei cittadini. Con i 'decreti insicurezza' e l'incapacità di De Luca la Campania è più insicura. Nuovo Dpcm: gli italiani nel mirino, mentre per chi sbarca illegalmente sulle nostre coste è tutto lecito. Due pesi e due misure che non sono davvero più tollerabili".(Ren)