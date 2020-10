Campania: M5s, Piero De Luca non usi fondi erogati per edilizia scolastica come slogan elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi erogati dal nostro governo per l'edilizia scolastica non devono essere usati come slogan elettorale, millantando su un impegno inesistente: avere scuole sicure è un diritto, non un privilegio. Non mi meraviglia l'atteggiamento del deputato Piero De Luca e del Pd locale che stanno tentando di prendersi il merito dell'egregio lavoro svolto dal ministro Lucia Azzolina sulla sicurezza degli alunni e del personale scolastico, da sempre una nostra priorità". Lo ha dichiarato il senatore Angrisani del Movimento 5 Stelle: "Grazie all'impegno del ministro Azzolina nei giorni scorsi il nostro governo ha erogato attraverso un decreto interministeriale, 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. In Campania sono stati erogati 99 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, di cui 19 milioni per la Provincia di Salerno. Un'ottima notizia". Il deputato Virginia Villani ha spiegato: "In totale assenza di onestà intellettuale e politica, De Luca Jr, proprio come una oramai nota tradizione familiare, non ha perso occasione per decantare l'impegno profuso per ottenere questo risultato". (segue) (Ren)