Campania: M5s, Piero De Luca non usi fondi erogati per edilizia scolastica come slogan elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha aggiunto: "De Luca dimentica però, che garantire scuole sicure è un dovere delle istituzioni e soprattutto, un diritto dei cittadini che solo il nostro governo finora è riuscito ad onorare assicurando più fondi di sempre, in questo settore. Dispiace vedere che chi oggi si preoccupa soltanto della propria visibilità mediatica, non ha mostrato lo stesso impegno recandosi ad esempio, a visitare le scuole del territorio per capire quali siano le esigenze di alunni e personale scolastico, quali siano le condizioni degli edifici salernitani e le responsabilità anche della Provincia di Salerno su mancati interventi e ritardi nelle risoluzioni". Nicola Provenza ha concluso: "Queste risorse, ottenute su impulso del ministro Azzolina, premiano non un partito, né alcun politico, ma gli studenti salernitani e di tutta Italia, che meritano di formarsi in edifici sicuri, innovativi, e confortevoli. Da Piero De Luca, in qualità di esponente del Pd salernitano, nonché parlamentare eletto a Caserta, ci aspettiamo che faccia sentire la sua voce con gli amministratori locali del suo partito, affinché questi facciano per tempo richiesta dei fondi, e soprattutto ne facciano buon uso, per il bene degli studenti e dell'intera comunità scolastica salernitana". (Ren)