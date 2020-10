Abruzzo: a Pescara commemorati martiri di Colle Orlando, vittime ferocia nazista del 13 ottobre 1943 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La punizione - ha detto il sindaco Carlo Masci - era stata immediata, secondo le criminali leggi di guerra dei nazisti. Non possiamo e non vogliamo usare la parola 'giustiziati', perché in quel gesto criminale non c'era nessuna forma di giustizia. Il cippo che rende onore alle vittime di quel 13 ottobre 1943 deve essere di monito a ricordare che la ferocia della guerra non risparmia niente e nessuno, nei corpi e nelle anime, colpevoli e innocenti. Ma quando si tratta di innocenti, come in questo caso, è ancor di più nostro preciso dovere perpetuarne i nomi e il ricordo. Oggi dobbiamo loro un gesto di pietà, che nel 1943 venne negato, e di riconoscenza, perché la strada verso la libertà e la democrazia è stata costruita anche col loro sangue e col loro sacrificio, affinché quanto accaduto ci sia di monito a costruire un presente e un futuro migliori". Il preside del Consiglio comunale Marcello Antonelli ha sottolineato che "quello che era un dolore privato, coltivato nel ricordo delle famiglie che subirono la violenza di quel lutto, è diventato il dolore di una città che è memore di quanto accaduto e custode dell'eredità della sofferenza e del sacrificio". (Gru)