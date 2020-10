Roma: il presidente dell'Assemblea capitolina propone la riapertura delle Ztl in centro, M5s si astiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha bocciato, con l'astensione dei consiglieri del M5s, la mozione a prima firma del presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, che chiedeva alla sindaca di Roma Virginia Raggi di riaprire i varchi della Zona a traffico limitato per favorire la ripresa delle attività commerciali situate al centro storico. A sostenere l'atto i gruppi d'opposizione, ma i 7 voti favorevoli ottenuti non sono stati sufficienti ad approvarlo contro i 19 astenuti. "Con questa mozione l'Assemblea capitolina invita la sindaca e la giunta a valutare ogni azione per valutare, fino al termine dell'emergenza sanitaria ora prevista per il 31 gennaio 2021, di sospendere le Ztl centro storico, Trastevere e Tridente - ha spiegato De Vito -. Un provvedimento sulla falsariga della mozione presentata ad agosto che chiedeva la proroga oltre il 31 di quel mese: fu respinta, ma da allora sono oggettivamente cambiate le condizioni in fatto e in diritto. Allora c'erano 200 contagi al giorno e c'era l'aspettativa per le imprese, l'economia e le aziende romane, in particolare quelle del centro, di un ritorno alla normalità a partire dal al 15 ottobre, data che allora rappresentava la fine dello stato di emergenza, ma purtroppo così non è stato. I contagi - ha aggiunto De Vito - sono riesplosi, ora sono quasi 6 mila al giorno, e la cessazione dell'emergenza è stata via via prorogata prima al 31 dicembre e poi al 31 gennaio. Questa mozione - ha concluso - invita la sindaca a emanare nuova ordinanza con gli stessi, identici presupposti di quella fatta il 10 marzo, subito prima del lockdown".Voto favorevole è stato espresso dai gruppi di opposizione. "Questa mozione è urgente, approvarla oggi sarebbe un segnale importante proprio nel giorno in cui esce il decreto - ha detto il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi - la contemporaneità degli atti comunali che vanno subito incontro alle pmi legate al commercio sono un segnale che possiamo dare tutti insieme come Aula. È un provvedimento opportuno da mettere in campo oggi stesso". Per il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, "è una mozione urgente e che dovrebbe essere votata da tutta l'Aula. Lo abbiamo sottoscritto come atto di coerenza con tutto quello che abbiamo detto in questi mesi. Non siamo contrari all'esistenza della Ztl però si tratta oggi di avere buon senso, oggi siamo alle prese con un Dpcm che ci porta indietro di qualche mese". (Res)