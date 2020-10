Campania: Malafronte (florovivaisti), chiudere cimiteri per Ognissanti ulteriore danno per nostra categoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio alla normativa che fa riferimento Malafronte: "Nell'ultimo Dpcm del presidente del Consiglio non è prevista nessuna misura restrittiva in tal senso. Siamo consapevoli che con la collaborazione di tutte le parti in causa si potranno tenere aperti i cimiteri comunali per Ognissanti, certo con accessi regolati, orari prolungati e evitando gli assembramenti. Come ho già avuto modo di riferire al Cardinale di Napoli Sepe, portare fiori sulla tomba del proprio caro significa, soprattutto, tendere la mano a chi non c'è più. E' assume un significato ancora maggiore alla luce di quanto sta avvenendo. Ma rappresenterebbe anche un tendere la mano verso noi produttori e commercianti per avere una piccola speranza per guardare al futuro. Per il nostro comparto oltre che a un dramma economico siamo davanti a un dramma sociale che potrebbe avere risvolti devastanti", ha concluso Malafronte. (Ren)