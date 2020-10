Abruzzo: a Pescara commemorati martiri di Colle Orlando, vittime ferocia nazista del 13 ottobre 1943

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il viceprefetto Carlo Torlontano, le autorità militari di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma, al cospetto dei parenti e dei discendenti hanno reso omaggio alla memoria dei tre innocenti civili trucidati nel luogo in cui oggi sorge un cippo commemorativo. Carlo Alberto Di Berardino, nato nel 1903, ragioniere alle Officine Camplone, padre di due figli; Marco Di Giacomo, contadino, nato a Città Sant'Angelo nel 1892, residente in una casa colonica su Colle Orlando, già combattente durante la prima guerra mondiale, padre di otto figli; Giuseppe Mancini, nato nel 1893, operaio nell'Azienda autonoma della strada, padre di 3 figli, vennero prelevati a forza da alcuni militari della polizia Ss perché nelle loro case erano stati rinvenuti fucili da caccia disattivati o non funzionanti. Condotti a Colle Orlando, furono costretti a scavarsi la fossa e uccisi. Probabilmente non sapevano neppure che quelle armi erano nelle case nelle quali abitavano, considerato pure che due di loro erano sfollati da Pescara dopo i bombardamenti del 31 agosto e del 14 settembre. (segue) (Gru)