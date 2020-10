Napoli: Borrelli (Verdi), vicini ai residenti del rione Campegna dopo ondate maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho ricevuto diversi video dal rione Campegna che denunciano come le ultime ondate di maltempo abbiano messo in ginocchio l'intera area. Colate di fango consistenti e continue che hanno invaso la sede stradale e gli immobili spinte dalle violente piogge. Uno scenario che ricorda tragedie recenti, sempre legate a fenomeni atmosferici straordinari che sempre più spesso accadono anche dalle nostre parti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha fatto arrivare la propria solidarietà ai residenti: "Ho chiesto un intervento immediato della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco per procedere con tempestività alla messa in sicurezza dell'intera zona per garantire ai residenti di non subire danni ulteriori. Ritengo che si debba prevedere un progetto più complessivo di monitoraggio del dissesto idrogeologico qui come in diverse altre aree della regione per difendere il territorio da ulteriori cedimenti. Mai come in questi casi prevenire è meglio che curare".(Ren)