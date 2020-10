Napoli: Popolo della famiglia, primarie di coalizione per scegliere il candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezioni primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra per le amministrative napoletante della primavera del 2021. E' quanto chiede il Popolo della famiglia, movimento guidato da Mario Adinolfi, in una nota firmata da Massimiliano Esposito e Luigi Mercogliano, del coordinamento della Città metropolitana di Napoli. "I ballottaggi nelle città del 4 e 5 ottobre hanno stabilito la netta prevalenza dell'inedita alleanza Pd-M5s che insieme sono maggioranza nel Paese - si legge nella nota - E' ormai chiaro a tutti che nel centrodestra la stagione degli accordi in tre in una stanza per spartirsi collegi, sindaci e presidenti di regione è totalmente superata dagli eventi. La vicenda della candidatura di Stefano Caldoro, con tutti i ritardi accumulati per le fibrillazioni tra i leader nazionali, la dice lunga rispetto a quanto sia ormai inopportuno e improduttivo proseguire su questa strada per la scelta delle candidature. Occorre invece un progetto che parta dal coinvolgimento dei cittadini per riavvicinare gli elettori al centrodestra e convincere gli indecisi a tornare a votare. Il Popolo della Famiglia - affermano dal Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli - chiama questo progetto 'campo vasto', un patto tra tutte le opposizioni per ottenere la vittoria sull'attuale maggioranza a partire dalle elezioni per il Comune di Napoli del 2021. A maggio a Napoli abbiamo l'occasione di mettere alla prova il 'campo vasto', individuando le leadership non in tre al chiuso di una stanzetta ma coinvolgendo i cittadini napoletani, specialmente quelli che da anni ormai si astengono, in consultazioni primarie di coalizione che indichino chi candidare sindaco della terza città d'Italia capitale del Mezzogiorno". (segue) (Ren)