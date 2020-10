Migranti: Cantalamessa e Castiello (Lega), fuga da centro a Terzigno, pronta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora disordini presso un centro di accoglienza in Campania. Migranti irregolari positivi al Covid-19 hanno tentano la fuga da Terzigno verso altre località vesuviane. Una nuova emergenza sanitaria per i cittadini e per gli agenti di pubblica sicurezza. Quello del centro Villa Angela a Terzigno è l'ennesimo episodio, simile ai tanti altri avvenuti in queste settimane in altre località italiane. Inammissibile la posizione del ministro, incapace di fornire sicurezza e incolumità. Presentiamo interrogazione: come questo governo ha intenzione di difendere i confini, bloccare le partenze ed espellere dall'Italia i richiedenti che hanno violato la legge? Senza i decreti Salvini l'Italia è più debole e indifesa". (Ren)