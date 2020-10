Migranti: Urraro (Lega), a Terzigno (Na) ennesimo tentativo di fuga, incrementare controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto a Terzigno (Na) circa l'ennesimo tentativo di fuga di migranti in quarantena è grave e riguarda principalmente la sicurezza di ognuno di noi". Lo ha dichiarato il senatore della Lega Francesco Urraro. "Nella vigenza di uno dei momenti più difficili con la pandemia e con cittadini impegnati responsabilmente a seguire regole ferree, è inconcepibile una violazione del genere nella superiore tutela della salute pubblica. I cittadini italiani devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati e vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale. Lo Stato, dal canto suo, ha il dovere di occuparsi di questo genere di problema aumentando vigilanza e sorveglianza. Circostanze che provvederò a segnalare ulteriormente al Ministro dell'Interno". (Ren)