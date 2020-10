Covid: Nappi (Lega), ipotesi lockdown rischiosa e superficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ipotesi di un nuovo lockdown mi sembra superficiale e rischiosa: non possiamo permetterci una chiusura che mette a rischio le imprese e i posti di lavoro. Il nuovo Dpcm? Leggo norme bizzarre: chi controlla se vengono più di sei persone a casa? Già abbiamo trasformato i ristoratori in vigili urbani". Lo ha detto Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. Nappi ha concluso: "La malattia va contrastata con gli strumenti di prevenzione: invece di chiudere un paese apriamo più ospedali, facciamo più terapie intensive". (Ren)