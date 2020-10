Abruzzo: contributi di Regione per attività cinematografiche, audiovisive e multimediali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di questa sera in videoconferenza la giunta regionale abruzzese, presieduta dal presidente Marco Marsilio ha approvato, tra l'altro, la concessione di contributi per l'anno 2020, relativamente alle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, secondo la legge regionale n. 98/1999 e su proposta dell'assessore al Turismo Mauro Febbo, l'atto di indirizzo per le attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale. La Regione concede contributi a seguito di emanazione di avviso pubblico garantendo un finanziamento pari al 50 per cento della spesa e per un contributo massimo di 30 mila euro. (Gru)