Sardegna: paura dei contagi, gettano la spugna molti volontari del 118

- "Molti volontari stanno lasciando, non se la sentono più di rischiare". La denuncia arriva da Pierpaolo Emmolo, responsabile del Soccorso Iglesias e referente di circa 70 associazioni della Sardegna Centro-meridionale convenzionate con il 118. Il motivo è semplice: l'emergenza Covid e le condizioni di scarsa sicurezza in cui sono costretti ad operare. "Non è infrequente intervenire per un incidente o una caduta e scoprire che il paziente era positivo al Covid – spiega Emmolo - Alla nostra richiesta di essere sottoposti a tampone ci viene spesso risposto di metterci in quarantena, di chiudere l'ambulanza e di organizzarci per conto nostro". La Regione, dal canto suo, è corsa ai ripari: "Ha adottato una delibera che modifica la convenzione per il servizio territoriale di soccorso ed emergenza – dice il referente delle associazioni – con tanto di protocollo anto Covid. Di fatto però i rimborsi promessi per i dispositivi di protezione non sono mai arrivati e l'unico corso di preparazione che ci è stato messo a disposizione è stato un tutorial sulla vestizione e svestizione pubblicato di recente dall'Areus. In queste condizioni molti volontari stanno gettando la spugna". (Rsc)