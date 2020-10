Cultura: Ordine architetti, spieghiamo la professione con Artecinema, dal 15 al 22 ottobre a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Napoli Artecinema. Dal 15 al 22 ottobre 2020 si svolgerà nel capoluogo campano la 25esima edizione del Festival internazionale di Film sull'Arte Contemporanea. Attraverso la proiezione di documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale, viene offerta al pubblico una preziosa occasione per comprendere la poetica degli artisti, per vederli al lavoro nei loro atelier e per mostrare l'evoluzione dei linguaggi dell'arte contemporanea. Leonardo Di Mauro, presidente dell'Ordine degli Architetti ppc di Napoli e Provincia, che ha patrocinato l'evento, ha spiegato: "Siamo vicini all'iniziativa Artecinema che rappresenta, ancora oggi, un momento di importante riflessione legato alla diffusione dell'Architettura e alla professione dell'architetto all'interno della società civile. Un ruolo rilevante e pronto a raccogliere nuove sfide, anche in un periodo storico così delicato come quello della pandemia che il mondo intero sta affrontando. E che vede gli architetti impegnati nella riscoperta dell'importanza della casa non solo come 'ricovero', ma come un luogo in cui vivere, crescere e portare avanti attività quali quelle lavorativa e scolastica". L'edizione 2020 del Festival si svolgerà in una versione ibrida per rispondere all'emergenza attuale: al Teatro San Carlo per la serata inaugurale a ingresso contingentato e sulla piattaforma digitale online.artecinema.com che consentirà di raggiungere un pubblico internazionale ancora più ampio. Anche da casa sarà possibile fruire dei film in programma e di contenuti di approfondimento come interviste agli artisti e ai registi, per l'intera durata del festival. (segue) (Ren)