Sardegna: Progressisti, "perché Regione non ha partecipato al maxi-appalto per i tamponi rapidi?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre la regione Veneto, attraverso la sua Azienda Zero, ha bandito una gara per l'acquisto di centinaia di migliaia di pezzi di tamponi rapidi. Perché la Sardegna non ha partecipato?". E' quanto chiede il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale in un un'interrogazione rivolta al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore alla Sanità Mario Nieddu. Il riferimento è all'appalto per l'acquisto dei tamponi capaci di fornire l'esito in 10-15 minuti, a cui hanno partecipato Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli e Piemonte, oltre alla provincia di Trento e al quale la Sardegna non ha preso parte. I Progressisti nell'interrogazione chiedono al presidente Solinas e all'assessore Nieddu le "tempistiche e modi stabiliti per fornire anche ai sardi i tamponi rapidi". "Resta in piedi la possibilità, ma soprattutto la speranza - aggiungono i consiglieri regionali Progressisti - che la Regione stia provvedendo in modo autonomo, con uno strumento alternativo a quel modello di appalto, più veloce ed efficace. In ogni caso, nessuna comunicazione in questo senso è arrivata al Consiglio regionale". (Rsc)