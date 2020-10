Sardegna: barca incagliata a Cala Coticcio, salvi cinque turisti francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La loro barca di 12 metri si era incagliata negli scogli di Cala Coticcio, nell'isola di Caprera. Una brutta avventura per cinque turisti francesi che sono stati salvati dalla Guardia costiera di La Maddalena. Avevano trascorso la notte in quell'area a bordo del natante di 12 metri. I soccorritori, coordinati dal direttore marittimo del nord Sardegna, il capitano di vascello Maurizio Trogu, hanno recuperato i cinque naufraghi, che erano partiti da Tolone, e li hanno portati sani e salvi a La Maddalena. Secondo i più recenti protocolli anti-Covid, i turisti sono stati affidati al 118 e successivamente sottoposti a tampone. Il comandante della barca a vela è stato diffidato a mettere in sicurezza l'imbarcazione, non appena le condizioni meteo miglioreranno. (Rsc)