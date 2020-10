Napoli: Sgarbi, impegnato a Roma ma mi sarei candidato volentieri sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha avuto consenso perché è sembrato rigoroso nell'applicare le regole e ciò in quella fase ha convinto, ma c'è una contraddizione nonostante la severità oggi ha più persone contagiate rispetto ad altre regioni, come dimostra anche il caso della Svezia che senza fare nulla ha avuto meno casi di noi". Lo ha detto Vittorio Sgarbi durante un'intervista a Radio Crc: "Siamo davanti ad una situazione bizzarra, forse non era necessario essere così rigorosi". Quindi ha parlato delle prossime elezioni comunali a Napoli: "Non so chi sia la Clemente, mai sentita nominare. Domani presento la mia candidatura a Roma, ma posso dire che mi sarei candidato volentieri a Napoli, il mio temperamento e quello che ho fatto in questi anni corrisponde allo spirito napoletano più dell'attuale sindaco ma anche più della futura candidata". (Ren)