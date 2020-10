Scuola: De Luca (Pd), 100 mln di euro per edilizia scolastica in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronto il decreto per la ripartizione dei fondi stanziati alle province per l'edilizia scolastica degli istituti scolastici di secondo grado inserito nell'ultima legge di bilancio. Complessivamente sono poco meno di 100 milioni di euro le risorse assegnate alle province campane tenendo conto del numero complessivo di studenti e del numero degli edifici scolastici. La suddivisione per singole province prevede: Avellino euro 8.211.194,83; Benevento euro 6.424.078,98, Caserta euro 16.340.742,00, Napoli euro 48.282.910,79 e Salerno euro 19.751.480,21. Sempre per le province, ulteriori fondi sono previsti a gennaio, quando saranno a disposizione un miliardo e 125 milioni di euro dal Decreto Agosto, in via di approvazione in queste ore alla Camera. Questo è un bel segnale per il mondo della scuola e la giusta direzione in materia di semplificazione delle norme. Ora non resta che presentare i progetti di riqualificazione in base ai criteri ministeriali". Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo dem in commissione Politiche europee alla Camera.(Ren)