Napoli: Nonno (Fd'I), Clemente? Non ha le capacità

- "Non ha le capacità, de Magistris l'ha lanciata unicamente per sedersi poi al tavolo con il Pd". Lo ha detto Marco Nonno, neo consigliere regionale di Fratelli d'Italia in merito alla candidatura di Alessandra Clemente a sindaco di Napoli, annunciata ieri dal primo cittadino Luigi de Magistris. Nonno, intervenuto a Radio Crc Targato Italia, ha parlato di "presenzialismo sfrenato" per quanto riguarda la Clemente, "non ho nulla contro di lei ma basterebbe vedere come ha amministrato il patrimonio" e poi ancora "occorre per Napoli una figura che conosca la complessa macchina organizzativa comunale. De Magistris ha imparato a conoscerla alla fine della seconda consiliatura, non possiamo più permettercelo". Sul toto nomi dei candidati del centrodestra il neo consigliere non si sbilancia e afferma: "dobbiamo fare anche noi come coalizione un'analisi, la destra non vince dall'epoca di Valenzi a Napoli, è giunto il momento di dare a questa città un sindaco che abbia competenza ed esperienza politica".(Ren)