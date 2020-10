Cultura: Ordine architetti, spieghiamo la professione con Artecinema, dal 15 al 22 ottobre a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i 25 anni di Artecinema, sono in programma film provenienti da tutto il mondo: molte delle proiezioni sono in anteprima nazionale e alcuni titoli sono anteprime europee come il film dedicato agli artisti londinesi John Akomfrah, Phyllida Barlow, Anish Kapoor e Christian Marclay, ultima produzione della serie Art 21, l'unico format televisivo degli Stati Uniti nato per documentare l'arte attuale attraverso le voci degli stessi protagonisti. I filmati sono divisi nelle tre sezioni: Arte e dintorni, Architettura, Fotografia. Per la sezione Architettura sarà presentato fra gli altri, il documentario di Francesca Molteni «Renzo Piano». Il potere dell'archivio, un'immersione nell'archivio della Fondazione Renzo Piano e del suo studio, fra bozze, schizzi, modelli, rendering, disegni, in una fabbrica riconvertita a Genova. «Anche quest'anno sosteniamo con convinzione Artecinema, ritenendo la divulgazione della buona architettura prassi fondamentale per far conoscere l'utilità del nostro lavoro alla comunità. E anche forme diverse dal solito, come quella di un lungometraggio, rappresentano un ottimo strumento di divulgazione per una tematica importantissima», è stato invece il commento di Antonio Coppola, coordinatore del dipartimento della Formazione e Internazionalizzazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli. In occasione dei 25 anni di Artecinema, oltre al catalogo bilingue italiano/inglese, con sinossi dei film e biografie dei registi è prevista la pubblicazione di un volume ricco di materiali e immagini sulla storia dei 25 anni di attività con le schede di tutti i film proiettati. Laura Trisorio, curatrice del Festival evidenzia in particolare l'importanza del consenso espresso dal pubblico internazionale e soprattutto dai giovani che da sempre seguono numerosissimi la manifestazione. "In 25 anni - ha dichiarato Trisorio - Artecinema ha contribuito a sensibilizzare e a formare all'arte contemporanea un'intera generazione". (Ren)