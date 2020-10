Sardegna: via libera della commissione Autonomia alla riforma degli Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della commissione Autonomia del Consiglio regionale alla legge di riforma degli Enti locali della Sardegna. Il provvedimento comporta l'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle nuove province della Gallura, del Sulcis, dell'Ogliastra e del Medio Campidano. Inoltre, la Città metropolitana di Cagliari passerà da 17 a 72 Comuni. La riforma dovrà ora passare all'esame del Consiglio regionale per il via libera definitivo. Soddisfatto il relatore di maggioranza e primo firmatario della riforma, Antonello Peru (Udc) per il quale questa rappresenta una "riorganizzazione più equilibrata e funzionale alle esigenze della Sardegna e dei sardi". (Rsc)