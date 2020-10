Campania: Casciello (FI), dopo arresto sindaco Lamorgese sciolga il consiglio comunale di Eboli (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casciello nel documento ha scritto: "Fermo il profondo convincimento che in fase di indagini il garantismo sia posto a presidio della persona in una democrazia liberale e che la nostra Costituzione è ispirata a questi principi, è altresì chiaro che nell’accertamento della dilagante corruzione all’interno di un Comune, con il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, la valutazione dell’Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, è totalmente distinta da quella che deve effettuare il giudice penale". Dunque il parlamentare di Forza Italia ha concluso affermando che: "Lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria. Il Viminale deve attivarsi affinché venga avviato l’iter amministrativo per lo scioglimento del Comune di Eboli attraverso l’immediata istituzione della Commissione di Accesso”. (Ren)