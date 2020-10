Napoli: Popolo della famiglia, primarie di coalizione per scegliere il candidato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con i fedelissimi e i funzionari di partito - sottolineano nella nota i dirigenti del Popolo della Famiglia napoletano - organizziamo una vera mobilitazione in cui sia il confronto democratico tra le varie componenti del campo vasto a disegnare un'identità politica nuova e complessiva e il profilo del futuro sindaco della città. Se la proposta del campo vasto e delle elezioni primarie sarà raccolta il Popolo della Famiglia parteciperà volentieri alla costruzione di un cartello di opposizioni che si candidano al governo di Napoli. Viceversa, selezioneremo una nostra proposta di classe dirigente autonoma e alternativa a tutti gli schieramenti, affinché le elezioni primarie si svolgano di fatto al primo turno delle amministrative. Per questa ragione stiamo lavorando da tempo con altre realtà come movimenti civici, associazioni e categorie a un progetto che sia quanto più ampio e inclusivo possibile. Sarà presto ufficializzata una piattaforma politico-programmatica che accoglierà le istanze popolari, cristiane, liberali, repubblicane e riformiste". (Ren)