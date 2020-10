Covid: 9 guarigioni a Torre del Greco (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove guarigioni e un solo caso di positività al Covid- 19, in forma asintomatica, sono stati registrati nella giornata odierna, a​ Torre del Greco. Lo ha fatto sapere il sindaco Giovanni Palomba che ha comunicato il Centro operativo comunale, dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell’​Asl Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale, che precisa trattarsi dell' accertata positività, confermata da tampone, di un cittadino - attualmente - in isolamento domiciliare. Cambia, così, il bilancio della​ duecentodecima giornata consecutiva di attività del ​ Coc:​ totale ospedalizzati:​ 2; totale in isolamento domiciliare:​ 35; totale guariti dal Covid 126; totale decessi:​ 20; totale tamponi giornalieri: 70 (69 Negativi; 1 Positivo). (Ren)