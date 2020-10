Napoli: spaccio su appuntamento in provincia, 15 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno eseguito nel Napoletano un'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 15 persone (di cui 14 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), di età compresa tra i 22 e i 62 anni, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito delle attività investigative, coordinate dalla Procura di Napoli nord, sono stati recuperati complessivamente circa 1.3 kg di hashish, marijuana e cocaina. Le persone accusate risulterebbero dedite abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Villaricca (Na), Mugnano di Napoli (Na), Calvizzano (Na) e Giugliano in Campania (Na). Secondo gli inquirenti gli indagati avrebbero consumato le condotte illecite presso le abitazioni di alcuni di loro, oppure presso luoghi diversi di volta in volta, durante gli appuntamenti concordati preventivamente a telefono coi clienti. Sarebbero state utilizzate anche delle staffette per l'approvvigionamento e l'occultamento delle sostanze stupefacenti che, in taluni casi, sarebbero state celate all'interno di vani appositamente ricavati dalle intercapedini delle cremagliere delle portiere dei veicoli. (Ren)