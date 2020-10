Napoli: de Magistris, nell'ultimo Bilancio anche buone notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvare di questi tempi un bilancio di previsione per un Comune è assai difficile. Quasi impossibile potervi intravedere all'interno buone notizie". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli de Magistris. "Eppure in attesa dei soldi del governo - ha proseguito il sindaco - di leggi buone del Parlamento per gli enti locali e del Recovery Fund, nel nostro bilancio qualche ragione per sorridere la intravediamo. Assunzioni di ulteriori maestre per le scuole, stabilizzazione dei restanti lavoratori socialmente utili del Comune, indizione di concorso per funzionari e dirigenti, fondo per le emergenze quotidiane immediatamente operativo. Continuiamo a non licenziare nessuno nonostante il Covid e le risorse in meno, non tagliamo fondi e proviamo a migliorare i servizi (come con i servizi aggiuntivi per verde e decoro). È una guerra, anche per noi. Ma non rinunciamo mai a combatterla. Anche quando tanto va storto e molti sono i problemi", ha concluso de Magistris.(Ren)