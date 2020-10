Covid: attivato "casello" per effettuare tamponi a Torre Annunziata (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attivo da questa mattina il casello dell’Asl per l'effettuazione di diagnostica SARS-Cov2 a Torre Annunziata. Lo ha fatto sapere il Comune in una nota. La tensostruttura, installata presso il parcheggio dipendenti della Casa comunale di via Provinciale Schiti, 51, consentirà ai soggetti con sintomatologia da Coronavirus che si sono segnalati precedentemente all'autorità sanitaria, di effettuare i tamponi, che saranno processati entro 24 ore, con la modalità "drive-in". L’obiettivo è quello di velocizzare le operazioni di tracciabilità delle persone contagiate. Il servizio sarà attivo per i cittadini del Distretto Sanitario 56 dell'Asl Napoli 3 Sud, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Il Comune ricorda inoltre che sono stati rilevati ttre nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Dato che porta a 14 il numero di cittadini attualmente positivi, e 41 le persone che hanno contratto il Coronavirus nella città dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 22 guarite e 5 decedute. (Ren)