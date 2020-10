Campania: Cantalamessa (Lega), Regione dia risposte a famiglie in attesa del bonus promesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tantissimi i cittadini campani che investiti da una crisi senza precedenti lamentano di essere stati abbandonati dalla Regione Campania e dalle chiacchiere del governatore". Così in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. "Erano stati promessi bonus di 300 e 500 euro per le famiglie con un certo Isee - ha proseguito Cantalamessa - In pochi hanno ricevuto la cifra promessa. Per tutto il resto sul sito stesso della Regione è possibile consultare il lunghissimo elenco di domande accolte, ma non finanziabili. Il bonus 'Con le famiglie' praticamente era propaganda a fini elettorali. Approfittando della disperazione economica legata a questo momento storico, e illudendo quelle famiglie che così facendo speravano di riuscire a comprare anche device per la didattica a distanza di bimbi e ragazzini, De Luca ha continuato sulla falsa riga delle dirette: fumo negli occhi e promesse senza seguito. Intanto la Regione è più ferma che mai. Chiediamo risposte", ha concluso il deputato. (Ren)