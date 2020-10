Piemonte: campagna "Io non rischio", hanno partecipato 21 associazioni di volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 21 le associazioni di volontariato di protezione civile che domenica 11 ottobre hanno preso parte a “Ionorischio2020”, la campagna di comunicazione organizzata dal Dipartimento nazionale sulle buone pratiche da adottare per prevenire il rischio o mitigare le conseguenze delle calamità naturali. Causa Covid-19, si è trattato di una versione “speciale” della manifestazione, perché i gazebo nelle piazze hanno lasciato il posto a piazze “virtuali” sui canali social, dove le organizzazioni hanno potuto trasmettere i concetti cardine della prevenzione attraverso la pubblicazione di video su cosa fare prima, durante e dopo l’alluvione e il terremoto, testimonianze di chi ha vissuto eventi alluvionali del passato, descrizione delle zone a rischio di ciascun territorio, foto-gallery su interventi della protezione civile e molto altro materiale. Un lavoro premiato dal riscontro dei follower e frutto di un attenta attività di formazione guidata dal Dipartimento che, anche in questa occasione, ha organizzato incontri on-line per aggiornare i formatori che a loro volta hanno insegnato a circa 150 comunicatori le nozioni utili per la realizzazione della campagna. (segue) (Rpi)