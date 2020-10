Piemonte: campagna "Io non rischio", hanno partecipato 21 associazioni di volontariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di 21 piazze, una sola è stata allestita fisicamente: quella di Canelli (Asti), visitata in mattinata dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, e dall’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, il quale ha dichiarato: “È stato un onore avere con noi a Canelli il Capo Dipartimento. A tutti vanno i miei complimenti e soprattutto a coloro che hanno lavorato per l'ottima riuscita dell'edizione in digitale. In questi giorni che vedono ancora la nostra protezione civile impegnata nelle attività di ripristino nelle zone colpite dall’alluvione del 2 e 3 ottobre, voglio ringraziare tutto il sistema, ma in particolare i volontari, per il loro prezioso e silenzioso lavoro fin dalle prime ore dell’evento, per l’abnegazione e per il loro l’impegno. Vestono divise di colore diverso, ma una cosa li accomuna: il loro grande cuore.Siete uomini e donne speciali”. (Rpi)