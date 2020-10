Napoli: ventenne accoltellato nella notte, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ventenne è stato accoltellato ieri sera nel quartiere Pianura a Napoli. Il giovane è stato colpito da un fendente al torace, alla mano sinistra e al fianco e versa in gravi condizioni all'ospedale Monaldi. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il giovane sarebbe stato ferito nel corso di una rissa avvenuta nella notte in via Empedocle, giunti sul posto però i carabinieri non hanno trovato nessuno se non qualche traccia di sangue, poco dopo però il ventenne è stato ricoverato presso il Cardarelli. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. (Ren)