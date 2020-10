Imprese: Intesa Sanpaolo, alla Gam di Torino al via mostra con immagini archivio della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dall’edizione 2020 Intesa Sanpaolo è tra i sostenitori di Artissima, confermando una strategia di promozione dell’arte moderna e contemporanea che pone al centro la valorizzazione delle proprie collezioni d’arte, oltre che presso i musei delle Gallerie d’Italia, attraverso la collaborazione con i principali soggetti nazionali e internazionali. Stando al relativo comunicato stampa, la banca partecipa alla manifestazione anche con la mostra fotografica “Folle”, una selezione di immagini scelte dall’archivio publifoto Intesa Sanpaolo che, con sette milioni di fotografie di cronaca, politica, costume, società, cultura, sport, paesaggio e architettura, realizzate tra gli anni Trenta e Novanta in Italia e all’estero, è un racconto preciso ed emozionante della storia di quel periodo. Sotto il titolo eloquente, prosegue la nota, la mostra intende contribuire alla ricerca del senso più autentico di una parola la cui accezione più diffusa è oggi quella negativa associata al sovraffollamento, all’assembramento: le foto selezionate si contraddistinguono per la varietà dei soggetti, a volte inaspettati, declinati in diverse situazioni e momenti storici. La mostra sarà visitabile presso la sede della Gam di Torino, e il progetto espositivo sarà inoltre presente su una piattaforma digitale dedicata, ospitata su artissima.art. L’avvio della partnership, prosegue la nota, si configura come una nuova tappa verso l’apertura della quarta sede delle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo, che saranno dedicate principalmente alla fotografia e al mondo digitale. (Com)