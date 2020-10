Imprese: Sace e Confindustria Marche, webinar per presentare soluzioni per aziende e banche nella ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro di oggi si inserisce nell’ottica di una sempre più proficua collaborazione con tutti gli stakeholders accomunati da un unico importante obiettivo: aiutare le aziende a superare gli effetti dell’emergenza sanitaria fornendo loro tutti gli strumenti possibili”, ha commentato il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni, sottolineando che “da tempo abbiamo attiva una sinergia con Sace sul nostro territorio e abbiamo aderito all’invito di oggi che ci permetterà di approfondire gli effetti e le potenzialità di uno strumento come Garanzia Italia volto sostenere la liquidità delle aziende, uno dei temi più critici di questo momento”. “Quest’incontro ci consente di consolidare ancora il nostro dialogo con imprese, banche e istituzioni delle Marche e di intavolare con tutti i soggetti coinvolti un dibattito utile a pianificare gli interventi necessari al raggiungimento del nostro obiettivo comune, ovvero la ripartenza dell’economia del territorio marchigiano: in questa fase Garanzia Italia si rivela uno strumento efficace per le aziende locali, che grazie a Sace possono ottenere il sostegno a 360 gradi di cui hanno bisogno per affrontare e superare le sfide presenti e future”, ha aggiunto Mario Bruni, responsabile mid corporate di Sace. (Com)