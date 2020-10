Piemonte: Ricca incontra sindacati di Polizia, "adegueremo copertura assicurativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina, a Torino, l'assessore alla sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ha incontrato i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato (Sap, Fsp, Siulp, Coisp) "per iniziare a lavorare a una proposta che ho intenzione di presentare alla Giunta regionale: vogliamo fare in modo che le forze dell’ordine, che sono sprovviste della copertura assicurativa dell’Inail sugli incidenti sul lavoro, possano ottenere una copertura che li renda esenti dai ticket ospedalieri relativi sia alle emergenze, sia a quelli legati a visite specialistiche e riabilitative collegate a infortuni mentre prestavano il loro servizio di difesa dei cittadini", spiega Ricca. "A mio avviso si tratta di un grave vuoto che va sanato e per questo motivo ho deciso di studiare, con l’aiuto dei sindacati, una strategia per risolvere il problema prevedendo uno stanziamento di fondi regionali sul tema”. Altro tema trattato durante l’incontro è stato quello relativo alla grave carenza di organico manifestata dai sindacati. Carenza che, prevedono le sigle, andrà ad aggravarsi nei prossimi anni per via dei pensionamenti previsti. Le loro stime, infatti, parlano di 20 mila poliziotti in meno entro il 2025. Reintegrati, forse, da poche migliaia di poliziotti. La differenza potrebbe significare ben oltre 14.000 poliziotti in meno nel nostro Paese entro il 2025 e i restanti poliziotti in servizio avranno un’età media oltre i 48 anni. “Scriverò al Ministro per far presente questo problema. È necessario che si trovi una soluzione in tempi rapidi per evitare che le nostre città rimangano prive di agenti - prosegue Ricca -. Se l’emergenza Covid rende problematico indire nuove selezioni per le assunzioni, si vada ad attingere alle liste già presenti dei vecchi concorsi. Le soluzioni, se c’è la volontà, non mancano”. (Rpi)