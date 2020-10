Torino: ex Tekfor, 660 posti a rischio, tre Comuni chiedono incontro a Regione Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre Amministrazioni comunali di Villar Perosa, Avigliana e Buttigliera Alta (Torino) si mobilitano per i 660 dipendenti ex Tekfor, che domani hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Gli stabilimenti produttivi ex Tekfor sono oggi di proprietà dell'azienda tedesca Primotecs (gruppo Mutares): a Villar Perosa producono parti grezze dei cuscinetti a sfera mentre ad Avigliana fabbricano bielle. I tre sindaci hanno inviato una Pec al presidente della Regione Alberto Cirio e all'assessora al Lavoro Elena Chiorino: "Purtroppo – scrivono i sindaci Archinà, Ventre e Cimarella – siamo costretti a constatare come, dopo anni di concertazioni e sacrifici da parte dei lavoratori a cui come Enti pubblici abbiamo dato il nostro supporto nei limiti delle nostre competenze e possibilità, ancora una volta si stia vedendo sfumare un reale rilancio degli stabilimenti, a beneficio del settore produttivo dei nostri territori". Le Amministrazioni chiedono quindi un confronto, coordinato dalla Regione, insieme alle rappresentanze dei lavoratori e alla proprietà degli stabilimenti. Dopo oltre 100 giorni dal cambio di proprietà non è stato ancora presentato il piano industriale di rilancio. Si teme inoltre un trasferimento degli impianti, mentre – stando a quanto lamentano i sindacati – è già avvenuta una riduzione dei salari dei dipendenti. (Rpi)