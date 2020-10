Covid: Confapi jr, no a fughe in avanti di De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo atto al presidente De Luca di aver gestito una fase delicatissima negli ultimi mesi - prosegue il Di Santis - ma questo non può risolversi in un lasciapassare totale. Come da noi suggerito anche nelle scorse settimane, è fondamentale che la Regione Campania attivi una cabina di regia aperta al mondo delle professioni e delle imprese per decidere assieme le misure di contenimento della pandemia più equilibrate e sicure sia per la sanità pubblica sia per il mantenimento delle attività economiche e commerciali. Un nuovo lockdown generalizzato sarebbe una bomba atomica sulla tenuta di migliaia di piccole realtà imprenditoriali che vivono con sgomento il rischio di veder distrutti anni e anni di sacrifici. Al presidente De Luca ribadiamo la nostra disponibilità all'avvio di un percorso condiviso e garantito nell'interesse di tutti". (Ren)