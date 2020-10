Napoli: de Magistris, sciopero trasporti? Auspico maggior senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sciopero di oggi? Sarebbe auspicabile maggior senso di responsabilità nei confronti di una città che soffre, con tutto il rispetto ovviamente per le prerogative sindacali". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. "Le immagini degli assembramenti nei mezzi pubblici di Napoli - ha proseguito il sindaco - sono molto simili a quelle di Roma e di Milano, che ha un servizio di trasporto pubblico molto efficiente. Per evitarli aiutano molto gli orari differenziati, cosa che stanno adottando le scuole, e lo smart working. Purtroppo ci sono i limiti per il covid e i mezzi pubblici a disposizione sono quelli: eravamo già in difficoltà prima, figuriamoci adesso. E' un momento storico difficile, la pandemia è qualcosa a cui il mondo non era preparato". "Tra mille difficoltà si è messo in campo un sistema di viabilità - ha concluso il sindaco - serve pazienza e un lavoro di squadra". (Ren)