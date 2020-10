Napoli: Borrelli (Verdi), fare chiarezza su morte paziente all'ospedale Cotugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fare chiarezza sulla dinamica che ha portato alla morte di un paziente presso l'ospedale Cotugno di Napoli dopo essere stato in precedenza dirottato al Pellegrini in cerca di ricovero. Ore lunghissime trascorse in ambulanza in attesa che potrebbero essere state fatali". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ascoltato la famiglia del paziente deceduto: "C'è anche da chiarire la vicenda secondo la quale già precedentemente al paziente era stato prospettato un ricovero fuori regione. L'epilogo drammatico testimonia lo stato di estrema difficoltà che stiamo vivendo in seguito alla ripresa del numero dei contagi. Dopo aver parlato con la famiglia per comprendere cosa sia davvero accaduto, ho chiesto una indagine interna che è già partita per verificare in modo puntuale le risposte degli operatori, gli spostamenti, i tempi delle attese presso le due strutture ospedaliere interessate e le motivazioni delle stesse". (segue) (Ren)