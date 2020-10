Napoli: assessore Menna, prevenzione tumori, la città nel protocollo Health city

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli si è inserita nel protocollo delle Health City, come città che offre particolare attenzione alla prevenzione della salute dei cittadini e delle cittadine. Domani in Italia ricorre la giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. E' un momento importante nel quale ricordare a tutte le donne che il 90 percento dei casi dei tumori diagnosticati in tempo ha portato alla completa guarigione, per cui la prevenzione è l'unico modo per volersi bene e tutelare la propria salute. Facciamo un appello a tutte le donne di dedicare pochi minuti a se stesse come atto di amore e consapevolezza". Lo ha detto l'assessore alla salute del Comune di Napoli Francesca Menna. (Ren)