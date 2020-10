Piemonte: Mellano (garante detenuti), solo 7 direttori per 14 carceri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base nazionale, poi, alcune sedi penitenziarie saranno coinvolte dallo scorrimento della graduatoria per 80 posti di vicecomandante. A tal proposito il dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria ha deciso, soddisfatte le assegnazioni previste, di attingere da tale graduatoria per coprire le necessità di altri 11 Istituti, tra cui quelli di Saluzzo, Ivrea, Alessandria San Michele, Alessandria don Soria, Biella e Cuneo. “A tali iniziative – aggiunge Mellano – se ne affiancano altre, quali i concorsi per 18 dirigenti per l’esecuzione penale esterna e per 95 educatori. Rimedi necessari ma non sufficienti”. A questo proposito, conclude, “occorrerebbe sollecitare l’Amministrazione penitenziaria centrale a prevedere concorsi o chiamate di personale su base territoriale, se non regionale almeno distrettuale, e vincolare l’assunzione a un periodo di servizio significativo ed effettivo nella sede per cui si è presentata la candidatura per evitare inconvenienti come la cronica difficoltà del nostro territorio a reperire le professionalità necessarie”. (Rpi)