Sanità: Fondazione Bsgsp a favore dell’Associazione Amici Dho di Guastalla con un contributo da cinquemila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (Bsgsp) sostiene il progetto “Adotta un automezzo” con un contributo di cinquemila euro a favore dell’Associazione amici del day hospital oncologico – Odv di Guastalla, destinato a finanziare i costi di gestione di uno dei sei automezzi utilizzati per l’erogazione del servizio gratuito di accompagnamento dei pazienti oncologici ai luoghi di cura. Stando al relativo comunicato stampa, con tale servizio l’associazione offre in modo completamente gratuito ai pazienti oncologici la possibilità di avere a disposizione un servizio di trasporto dal proprio domicilio al luogo di cura, e viceversa, in occasione delle applicazioni terapeutiche (chemio o radio terapiche) e delle visite specialistiche. “È con grande soddisfazione che comunico la nuova collaborazione con Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, concreta testimonianza della sua volontà di essere attiva nel sociale: il nostro servizio accompagnamento pazienti è diventato nel tempo, un fondamentale sostegno per il malato oncologico e per la sua famiglia”, ha commentato il presidente dell’associazione Corrado Taboni. “Il servizio offerto da Amici Dho Guastalla è di fondamentale importanza per i pazienti e le loro famiglie e contribuire alla sua erogazione è per noi motivo di grande soddisfazione: in questi ultimi mesi, complice anche l’emergenza Covid-19, la Fondazione si è concentrata in modo particolare sul fronte sanitario e, con il sostegno di Banco Bpm, continueremo a farlo per essere un punto di riferimento per la comunità reggiana”, ha aggiunto Claudio Rangoni Machiavelli, presidente della Fondazione Bsgsp. (Com)