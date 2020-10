Sardegna: 9 milioni per sostenere imprese settore pesca, acquacoltura florovivaistico, orticolo e vitivinicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crollo della domanda della produzione dovuto all'emergenza sanitaria - evidenzia Gabriella Murgia - ha inciso pesantemente su molte aziende, che hanno visto compromessi i propri bilanci trovandosi in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva. Ed è per questo che abbiamo istituito un regime di aiuti de minimis a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura, che ha una dotazione di 6 milioni di euro, per fornire sostegno alle imprese che si sono trovate in gravi difficoltà economiche". I settori destinatari dell'intervento sono quello florovivaistico, l'orticolo (limitatamente alle produzioni di carciofo, dell'asparago e delle verdure a foglia) e il comparto vitivinicolo (le cantine). I 3 milioni di euro sono stati così suddivisi: 800 mila euro per il florovivaismo, un milione per il comparto orticolo e un milione e 200 mila per le cantine. Per calcolare la sovvenzione erogabile sarà considerata la riduzione del fatturato realizzato nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Rsc)