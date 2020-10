Napoli: Lsu, incontro al Comune tra vicesindaco Panini e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Per tale scopo sarà adottato un unico atto deliberativo che, in ragione delle risorse di bilancio disponibili, si articolerà in due momenti separati: una prima stabilizzazione di 114 profili delle categorie A e B avverrà entro Dicembre 2020, mentre i restanti 175, comprensivi dei profili inquadrabili nella categoria C, nel 2021". E dunque: "Il raggiungimento di tali obiettivi, come per la precedente tornata di stabilizzazione, vedranno impegnata in prima persona l'Amministrazione insieme con la commissione ministeriale Finanza Enti Locali e la commissione comunale al lavoro.Il sindacato confederale ha preso atto positivamente del percorso prospettato durante l'incontro, sottolineando l'importanza di addivenire al completamento dello stesso nei tempi più brevi possibili, in modo da dare certezze ai lavoratori coinvolti, e dei tavoli tecnici che accompagnano il suddetto percorso che porterà alla stabilizzazione dell'intero bacino Lsu". (Ren)