Napoli: Borrelli e Caselli, serve manutenzione o non reggerà nuove bombe d’acqua

- "Le immagini di domenica sera da Posillipo e Largo Sermoneta sono inquietanti. La bomba d'acqua abbattutasi su Napoli ha creato dei veri e propri fiumi in piena. Così come sul Lungomare, dove l'acqua era alta diversi centimetri". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano di Europa verde e Gianni Caselli, consigliere della I Municipalità di Napoli per Il Sole ride. "E allagamenti sono stati registrati anche a Pianura - hanno proseguito - nella strada dei Pisani, ad Agnano e Capodichino tra domenica e lunedì con il nuovo temporale che si è abbattuto sulla città. Una situazione di pericolo che rischia di aggravarsi con le prossime bombe d'acqua se non si prevede un programma di manutenzione serio e preciso, che coinvolga il verde pubblico e le caditoie in primis. A Posillipo, infatti, i tombini sono perennemente otturati, dato che manca quasi totalmente un servizio di spazzamento degno di questo nome, soprattutto nel weekend, quando la zona viene presa d'assalto dalla movida. Questo crea fiumi d'acqua con le piogge abbondanti. Inoltre salita Villanova, una lunga scalinata che da via Manzoni porta a Posillipo, con il maltempo si trasforma in una cascata a causa della mancata pulizia. Le sterpaglie presenti, infatti, fanno si che l'acqua non defluisca trasformandosi in un torrente". (segue) (Ren)