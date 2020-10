Napoli: crollo Galleria Vittoria, proseguono le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi sono stati ultimati, in Galleria Vittoria a Napoli, i rilievi con laser scanner e le indagini termografiche. Le indagini eseguite, unitamente ai numerosi saggi ed ispezioni visive condotte dai tecnici comunali, hanno consentito di completare il quadro conoscitivo del sistema di realizzazione del rivestimento della Galleria. Alla luce delle informazioni acquisite, a partire da oggi, sarà avviato il controllo di tutte le parti individuate come strategiche per la tenuta del rivestimento e saranno eseguite prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali, preordinata alla progettazione degli eventuali interventi per il miglioramento della sicurezza che si dovessero rendere necessari per la riapertura al traffico della Galleria. L'amministrazione sta eseguendo, infatti, accertamenti e lavori perché la caduta di uno dei pannelli della galleria non possa verificarsi in altri punti.(Ren)